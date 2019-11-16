На Кубани начались похороны убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ

В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался историк Олег Соколов, сообщает местное издание «Кубанские новости».



Отпевание прошло в церкви в станице Старовеличковской. Попрощаться с Ещенко пришли родственники, знакомые и местные жители.

Ранее, 15 ноября, о дате похорон девушки РБК сообщил председатель ТОС (орган местного самоуправления) станицы Старовеличковской Евгений Тарасенко. Он отметил, что все начнется в 11:00 с отпевания в церкви.

Согласно данным следствия, убийство Ещенко произошло в ночь на 8 ноября в Петербурге в квартире доцента СПбГУ Соколова, с которым она жила. 9 ноября убийцу выловили из реки Мойки, где он пытался утопить отрезанные руки девушки, и задержали. Позже в квартире Соколова нашли части расчлененного тела девушки.

Мужчина признал свою вину и написал явку с повинной. Суд арестовал его до 8 января 2020 года. Из изолятора временного содержания Соколова перевели в СИЗО «Кресты-1».