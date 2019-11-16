Американский сенатор предупредил Турцию о санкциях при сохранении С-400

Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Джеймс Риш заявил, что Вашингтон продолжит рассмотрение вопроса о санкциях в отношении Анкары, если та не откажется от российских ракетных систем С-400. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Это его позиция [президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана], я намерен продвигать законопроект о санкциях против Турции», — отметил Риш.

Кроме того, он рассказал о прошедшей 13 ноября встрече сенаторов с Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По словам Риша, американские законодатели «недвусмысленно вернули» турецкого лидера к действительности, напомнив о возможных последствиях американских санкций для экономики Турции. Он также отметил, что Эрдоган ушел со встречи с «четким пониманием» позиции США по вопросу сохранения С-400.

Встреча американского и турецкого лидеров состоялась 14 ноября. После нее Анкара сообщила, что исключает отказ от российских С-400.