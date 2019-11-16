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Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Киргизии Сооронбая Жээнбекова с днем рождения и подтвердил готовность продолжать конструктивную работу между странами. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В телеграмме отмечается, что под руководством Жээнбекова Киргизия «уверенно движется по пути социально-экономического развития» и принимает активное участие в региональных и международных делах. Путин добавил, что Москва высоко ценит усилия лидера страны по укреплению союзничества и стратегического партнерства с Россией.

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Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

В марте Путин был в Киргизии с государственным визитом. Президенты обсудили перспективы развития российско-киргизских отношений и взаимодействие в региональных объединениях, в том числе ШОС и ОДКБ. В честь визита Жээнбеков подарил Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан.

Сооронбай Жээнбеков вступил на должность президента Киргизии в ноябре 2017 года, сменив на этом посту Алмазбека Атамбаева.

Теги: Владимир Путин, день рождения, Киргизия
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