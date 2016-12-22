Новый президент Киргизии вступил в должность

Избранный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность. Текстовую трансляцию церемонии инаугурации вело агентство «АкиПресс».

Новый глава государства получил удостоверение президента от главы Центральной избирательной комиссии страны Нурджан Шайлдабековой. Прежний глава государства Алмазбек Атамбаев вручил ему президентский штандарт и произнес напутствие.

В торжественной речи Жээнбеков заявил, что Атамбаев достоин звания героя Киргизии, и его первый президентский указ будет именно об этом.

Выборы президента состоялись 15 октября. Атамбаев в них не участвовал, так как по закону не может баллотироваться на второй срок. Жээнбеков получил более 54% голосов, его ближайший соперник Омурбек Бабанов — чуть меньше 34%.