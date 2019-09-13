Правительство поднимет зарплаты не вошедшим в майский указ бюджетникам

Зарплаты категории бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента, будет проиндексированы с 1 октября 2020 года на 3,8%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России, сообщает корреспондент РБК.

«Ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции — 1 октября 2020 года их заработные платы будут проиндексированы на 3,8%», — сообщила она.

Решение правительства коснется сотрудников социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.

Предполагается, что регионам из федерального бюджета будет выделено 100 млрд руб. на компенсацию этих расходов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат с 1 октября 2019 год для работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных госорганов и гражданских, работающих в воинских частях.