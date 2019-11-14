Шесть человек пострадали при стрельбе в школе в Калифорнии

Шесть человек пострадали при стрельбе в школе в Калифорнии

В результате стрельбы в школе калифорнийского города Санта-Крус пострадали не менее шести человек. Об этом сообщает газета Los Angeles Daily News со ссылкой на шерифа города.

По данным полиции, стрельба произошла в кампусе учебного заведения около 8 утра (19:00 мск). Правоохранительные органы рекомендуют людям, живущим неподалеку от места происшествия, запереть двери и не выходить из дома. Злоумышленника разыскивают.

30 октября в Калифорнии во время стрельбы были убиты три человека и по меньшей мере девять ранены. По предварительной информации, причиной инцидента стал конфликт соседей из-за вечеринки в честь Хеллоуина.

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