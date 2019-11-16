Twitter назвал попадающую под запрет политическую рекламу

Любые платные ссылки на кандидатов, политическую партию, избранного или назначенного госслужащего, выборы, референдумы или избирательные бюллетени попадут под запрет в Twitter с 22 ноября. Об этом говорится в заявлении компании.

Кроме того политической рекламой будет считаться контент со ссылками на законодательство, постановление, директиву или судебный результат. Запрещаются призывы к голосованию, пропаганда за или против любого из перечисленного выше контента, а также просьбы о финансовой поддержке.

О полном отказе от политической рекламы сообщил основатель Twitter Джек Дорси 30 октября. По его словам, в компании не хотят, чтобы таргетированная реклама, несмотря на ее эффективность, влияла на политические решения людей.

Речь идет не о запрете политического контента как такового, а о платном его продвижении. Исключения в запрете существуют для новостных изданий. Они могут показывать политическую рекламу, но им запрещено агитировать за или против тем или рекламодателей.