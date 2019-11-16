Два человека погибли и 12 были ранены в результате взрыва в Багдаде

Два человека погибли и 12 были ранены в результате взрыва в Багдаде

Два человека погибли и, по меньшей мере, 12 были ранены в результате взрыва на площади Таяран в Багдаде, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в службе безопасности.

По предварительным данным сработало самодельное взрывное устройство.

Связан ли инцидент с антиправительственными протестами, которые проходят на площади Тахрир неподалеку, не сообщается.

9 ноября МИД России предупредил об опасности поездок в Ирак в связи с сохраняющейся там террористической угрозой. В сообщении департамента ситуационно-кризисного центра сказано, что в ряде районов сохраняется террористическая активность. На фоне этого оказание консульской помощи затруднено. Поэтому «посещение российскими гражданами этой страны влечет очень большие риски».

Массовые акции протеста начались в Багдаде 1 октября и распространились по югу Ирака. Демонстранты обвиняют правительство в коррупции, недовольны бедностью и безработицей. За последние шесть недель в столкновениях с полицией и силами безопасности Ирака погибли более 300 человек.