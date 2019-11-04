В Багдаде пять человек погибли из-за стрельбы полицейских по протестующим

В Багдаде пять человек погибли из-за стрельбы полицейских по протестующим

Полиция открыла огонь по участникам протестной акции, которая проходит в Багдаде (столица Ирака), сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, столкновения митингующих с полицией произошли на улице Аль-Рашид в центральной части Багдада. В результате стрельбы как минимум пять протестующих были убиты.

Протесты в Ираке проходят с начала октября. По данным Sky News Arabia, за это время были убиты более 250 человек, несколько сотен — ранены. Протестующие недовольны бедностью, безработицей и коррупцией в стране, они требуют распустить правительство и парламент. Беспорядки охватили 12 из 18 провинций страны.

По данным Reuters, для разгона протестующих премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил бойцов элитной контртеррористической службы страны. Им приказали «использовать все необходимые меры» для прекращения митингов.