МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак

МИД России предупредил об опасности посещения Ирака в связи с сохраняющейся там террористической угрозой. Об этом написал департамент ситуационно-кризисного центра ведомства в Twitter.

«В связи со сложной обстановкой и сохранением в ряде районов Ирака террористической активности, в том числе запрещенной в России группировки ИГИЛ, трудностями оказания консульской помощи, посещение российскими гражданами этой страны влечет очень большие риски», — говорится в тексте сообщения.

В августе зампостпреда России при ООН заявил, что в Ираке находятся до 2 тыс. боевиков террористической группировки «Исламское государство». По его словам, несмотря на завершение военной кампании против ИГ, в Ираке по-прежнему сохраняются предпосылки для дальнейшей дестабилизации обстановки.

Война с террористами ИГ в Ираке длилась на протяжении трех лет. Одним из самых крупных завоеваний боевиков стал город-миллионник Мосул, В 2017 году иракская армия при поддержке международной коалиции сумела изгнать террористов с территории, что позволило Багдаду объявить о победе над «Исламским государством».



