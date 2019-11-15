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В Петербурге на пешеходном переходе сбили двух девочек

На Московском проспекте Санкт-Петербурга водитель Volkswagen Polo сбил двух девочек. Об этом сообщили РБК УГИБДД по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 17:00. Девочки девяти и шести лет переходили пешеходный переход без сопровождения взрослых.

«По предварительной информации, они одну полосу прошли на зеленый [сигнал светофора], а на второй уже [загорелся] красный», — уточнили в ведомстве. Дети с травмами средней степени тяжести были доставлены в больницу.

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Теги: ДТП, авария, новости РБК
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