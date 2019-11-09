Под Курском автомобиль насмерть сбил женщину с коляской

В Курской области водитель насмерть сбил женщину с коляской, его задержала полиция. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 ноября около 18:17 (совпадает с мск) в селе Возы Поныровского района. Водитель машины наехал на женщину с коляской, которая шла в попутном направлении по краю проезжей части, после чего скрылся с места происшествия. В МВД сообщили, что пострадавшая умерла по дороге в медицинское учреждение. Находившийся в коляске четырехлетний ребенок получил ранения, его доставили в детскую областную больницу.

Позже полицейские установили личность виновника ДТП. Как сообщает «Курск сегодня», им оказался 29-летний мужчина, его задержали. Обстоятельства происшедшего выясняются.

В сентябре в Москве машина сбила людей на пешеходном переходе. Автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате инцидента погиб один человек, еще несколько получили травмы.