Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

«15 ноября около 9:15 произошло ДТП с двумя транспортными средствами, в результате которого пострадали дети», — сказали в пресс-службе.

Водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и столкнулся с движущимся в попутном направлении микроавтобусом «Газель». После этого оба автомобиля съехали в кювет и «Газель» опрокинулась, рассказали в полиции. В этот момент в микроавтобусе находились трое взрослых, включая водителя, и восемь несовершеннолетних. За медпомощью обратились девять пассажиров «Газели»: один взрослый и восемь детей. Четверых школьников госпитализировали.

По данным официального информационного интернет-ресурса Гусь-Хрустального Gus-info, авария произошла, когда легковой автомобиль пытался обогнать микроавтобус. По версии водителя легкового автомобиля, ДТП произошло из-за гололеда.

14 ноября семь человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с двумя грузовиками в Забайкальском крае. Микроавтобус Hyundai врезался в стоявший на обочине грузовик, после чего его выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком ЗИЛ-130.