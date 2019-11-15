Трамп назвал двойными стандартами решение суда по своему экс-советнику

Президент США Дональд Трамп считает проявлением двойных стандартов решение суда присяжных, признавших бывшего советника президента Роджера Стоуна виновным в даче ложных показаний

«Значит, теперь они обвинили Роджера Стоуна во лжи и хотят отправить его в тюрьму на долгие годы. Ну, а что насчет нечестной Хиллари [Клинтон], [бывшего главы ФБР Джеймса] Коми, [агента ФБР Питера] Стржока, [экс-советника Трампа Картера] Пейджа, [бывшего и.о. главы ФБР Эндрю] Маккейба, [экс-директора ЦРУ Джона] Бреннана, [бывшего директора нацразведки США Джеймса] Клэппера, нечестного [председателя комитета палаты представителей по разведке Адама] Шиффа, [бывшего сотрудника Минюста США Брюса] Ора [и его супруги] Нелли, [экс-сотруднике MI6 Кристофере] Стиле и всех остальных, включая даже [спецпрокурора Роберта] Мюллера? Разве они не лгали?», — перечислил Трамп своих критиков и противников.

«Двойные стандарты, каких никогда еще не видели в истории нашей страны?», — добавил президент США.

В пятницу, 14 ноября, жюри присяжных признало Стоуна виновным по пяти пунктам, касающихся ложных обвинений, одном пункте о препятствовании следствию и одном пункте о давлении на свидетеля.