В Москве из-за возгорания в гостинице эвакуировали 100 человек

В Москве из-за возгорания в гостинице эвакуировали 100 человек

Из-за пожара в столичной гостинице эвакуировали порядка ста человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.

По данным спасателей, возгорание утеплителя на площади 1 кв. м произошло на балконе четвертого этажа гостиницы. Еще до прибытия пожарных администрация с помощью огнетушителя ликвидировала возгорание.

В МЧС уточнили, что вызов был по адресу проспект Мира, 150. По данному адресу расположена гостиница «Космос». В гостинице заявили РБК, что не дают никакой информации.

О том, что возгорание произошло в гостинице «Космос», ранее сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.