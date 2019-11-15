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Общество ,  
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В Москве из-за возгорания в гостинице эвакуировали 100 человек

Из-за пожара в столичной гостинице эвакуировали порядка ста человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.

По данным спасателей, возгорание утеплителя на площади 1 кв. м произошло на балконе четвертого этажа гостиницы. Еще до прибытия пожарных администрация с помощью огнетушителя ликвидировала возгорание.

В МЧС уточнили, что вызов был по адресу проспект Мира, 150. По данному адресу расположена гостиница «Космос». В гостинице заявили РБК, что не дают никакой информации.

О том, что возгорание произошло в гостинице «Космос», ранее сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Общество
СМИ опубликовали кадры произошедшего после взрыва пожара на западе Москвы

Ранее на западе Москвы в результате взрыва загорелись квартиры дома с пятого по седьмой этаж. Сотрудники спасли из пожара 17 человек. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Москвы писало, что в результате инцидента пострадали два человека.

Теги: пожар, Москва, новости РБК
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