Суд в Крыму арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

Суд в Крыму арестовал до 14 января 2020 года жителя села Кропоткино, признавшегося в убийстве своей пятилетней падчерицы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Раздольненского районного суда республики.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

По данным следствия, убийство произошло 12 ноября. Обвиняемый вывез тело из дома и закопал в канаве, а затем с целью создания алиби забрал документы девочки и ее младшего брата из детского сада, чтобы выехать на Украину. После того как побег не состоялся, отчим заявил о пропаже убитой. Поиски пятилетней начались в Крыму 13 ноября, позднее на допросе мужчина признался в совершении убийства, изложив обстоятельства того дня и показав место погребения ребенка.

В связи с инцидентом правоохранительные органы инициировали проверку деятельности соцслужб и участкового, в ведении которых находится село Кропоткино, где произошло убийство.