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Подозреваемый в убийстве девочки в Крыму попытался выехать на Украину

Отчим убитой в Крыму пятилетней девочки перед задержанием пытался выехать «в соседнее» государство, сообщило региональное управление Следственного комитета. Накануне местные СМИ писали о его попытке пересечь границу с Украиной.

Мужчина уже признался в убийстве девочки. По данным СК, он убил падчерицу 12 ноября, после чего вывез ее тело из дома и закопал. «Затем, по версии следствия, с целью создания себе алиби, он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось», — сообщили в ведомстве.

Накануне местное издание «Аргументы недели» сообщало со ссылкой на неназванные источники, что отчим девочки пытался выехать на Украину. Однако сделать это ему не удалось, поскольку у него не было необходимых документов. Мать девочки, по данным издания, находится на заработках в Китае. После того как попытка покинуть Россию провалилась, мужчина сообщил в полицию о бесследной пропаже ребенка.

Общество
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Поиски пятилетней девочки начались в Крыму 13 ноября. В них участвовали волонтеры организации «Лиза Алерт», полицейские, добровольцы из других регионов. Местность также обследовали с помощью беспилотников с воздуха.

Теги: Крым, девочка, убийство
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