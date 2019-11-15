Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета. Тело ребенка нашли сегодня закопанным в канаве.

Отчим, который сейчас проходит подозреваемым по делу о ее убийстве, сам сообщил в полицию о ее исчезновении 13 ноября. Тогда мужчина утверждал, что покинул дом со своим младшим сыном, оставив девочку одну. После возвращения домой он увидел открытую дверь, девочки внутри не было.

Поиски девочки шли несколько дней с привлечением беспилотников и волонтеров «Лиза Алерт». На помощь пришли добровольцы из других регионов. Одновременно следователи изучали обстоятельства пропажи ребенка. Криминалисты установили, что к исчезновению девочки был причастен сам отчим. Его задержали и во время допроса он признался в ее убийстве. После этого он вместе со следователями выехал на место, где он скрыл ее тело.

Фотографии с места, где было спрятано тело девочки, опубликовал Следственный комитет в своей официальной группе «ВКонтакте».