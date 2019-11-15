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Ректор петербургского вуза предложил РАН подумать о форме открытости

Член-корреспондент Российской академии наук, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий в выступлении на общем собрании академии в пятницу, 15 ноября, прокомментировал прошедшие выборы в академии, передает корреспондент РБК.

Ректор СПбГУП Запесоцкий проиграл выборы в академики в отделении общественных наук, но остался действительным членкорром РАН. В рамках подготовки к выборам, которые состоялись 15 ноября, комиссия академии по противодействию фальсификаций научных исследований в своем докладе привела данные о том, что Запесоцкий участвовал в защите диссертации, которая была «практически 100-процентным плагиатом». Тем не менее Запесоцкий в своем выступлении поприветствовал борьбу с лженаукой и «фейковыми диссертациями».

«[Президент РАН] Александр Сергеев в одном из телевизионных выступлений привел интересное выражение, которое меня заставило задуматься: что наша открытость немного похожа на публичное раздевание. Мне кажется, что здесь надо обдумать, как должна выглядеть наша открытость. Есть раздевание по образцу медпункта, есть раздевание по образцу стриптиза. Какая открытость нужна академии, мы должны подумать, но я не хочу, чтобы академия превратилась в стрип-клуб», — заявил Запесоцкий.

Он обратил внимание общего собрания на отсутствие «точной выверенной методики» нахождения фальсификаций в работах ученых. «Здесь в роль вступает субъективный фактор. Комиссия предлагает нам провозгласить царем и богом академии «Диссернет». Что, мы не можем разработать свою систему?», — пожаловался ректор.

«Если господин Запесоцкий мыслит категориями царей и богов, то комиссия мыслит категориями критического мышления и здравого смысла. Для того типа дискурса, с которым мы ассоциируем науку, важно то, насколько убедителен документ, а не то, сколько на нем стоит печатей и подписей. Комиссия основывается на объективных проверяемых доказательствах», — ответил Заякин на критику членкорра Запесоцкого. По мнению Заякина, «никакой методикой невозможно заменить умение слышать и анализировать критические аругменты». «Комиссия должна действовать публично и открыто, только так мы сможем создать атмосферу научной добросовестности», — считает он.

Теги: Запесоцкий, РАН, наука
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