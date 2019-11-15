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Новый владелец «Интуриста» пообещал вывести компанию на IPO

Новый владелец «Интуриста» Нешет Кочкар планирует вывести компанию на IPO (первичное публичное предложение акций). Об этом сообщается в пресс-релизе «Интуриста», поступившем в РБК.

Новый владелец компании Нешет Кочкар является вторым по величине акционером разорившейся британской компании Thomas Cook Group и владельцем компании Anex Tourism.

После завершения сделки по покупке «Интуриста» Кочкар становится владельцем въездного, выездного и внутреннего туроператорского бизнеса компании, а также розничной сети и технологий, которые ранее принадлежали туроператору Thomas Cook Group. О новом владельце «Интуриста» стало известно 14 ноября. 

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Кочкар подчеркнул, что намерен обновить бренд путем рекапитализации и реструктуризации компании, после чего «сделает «Интурист» поистине народной компанией путем публичного размещения (IPO) в России». 

«Интурист» был российской «дочкой» британской Thomas Cook Group, объявившей о своей ликвидации из-за финансовых проблем в конце сентября.

Теги: «Интурист», IPO, владелец
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