Омбудсмен предложила проверить соцслужбы после убийства девочки в Крыму

Правоохранительные органы должны проверить деятельность социальных служб и участкового, в ведении которых находится село Кропоткино, где отчим убил пятилетнюю девочку, считает детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева. Ее слова передает «РИА Новости».

«Думаю, правоохранители, кроме обстоятельств самого преступления, будут изучать, как семья попала на территорию этого муниципального образования, и почему не попала в поле зрения соответствующих органов, прежде всего, участкового», — сообщила Клюева. По ее словам, местные соцслужбы должны были поинтересоваться, почему дети живут только с папой, где находится мама, и чем занимаются родители.

ТАСС со ссылкой на районную администрацию сообщает, что семья найденной мертвой девочки переехала в село Кропоткино только в августе и не состояла на учете ни в органах опеки, ни в органах по делам несовершеннолетних.

В семье было двое детей — пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. Сейчас младший ребенок проходит лечение в районной больнице, у него диагностировали бронхит. В администрации отметили, что мать детей должна приехать в Крым в пятницу, ранее она была в Китае.