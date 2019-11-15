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Омбудсмен предложила проверить соцслужбы после убийства девочки в Крыму

Правоохранительные органы должны проверить деятельность социальных служб и участкового, в ведении которых находится село Кропоткино, где отчим убил пятилетнюю девочку, считает детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева. Ее слова передает «РИА Новости».

«Думаю, правоохранители, кроме обстоятельств самого преступления, будут изучать, как семья попала на территорию этого муниципального образования, и почему не попала в поле зрения соответствующих органов, прежде всего, участкового», — сообщила Клюева. По ее словам, местные соцслужбы должны были поинтересоваться, почему дети живут только с папой, где находится мама, и чем занимаются родители.

ТАСС со ссылкой на районную администрацию сообщает, что семья найденной мертвой девочки переехала в село Кропоткино только в августе и не состояла на учете ни в органах опеки, ни в органах по делам несовершеннолетних.

В семье было двое детей — пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. Сейчас младший ребенок проходит лечение в районной больнице, у него диагностировали бронхит. В администрации отметили, что мать детей должна приехать в Крым в пятницу, ранее она была в Китае.

Общество
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Об исчезновении девочки из квартиры в селе Кропоткино сообщил ее отчим 13 ноября. Он утверждал, что ребенок пропал из квартиры, когда он уехал по делам. Для поисков девочки привлекли добровольцев и задействовали вертолеты. Утром 15 ноября ее тело нашли закопанным в канаве.

Ее отчим признался в убийстве во время допроса и указал следователям место, где закопал ребенка. После совершения преступления мужчина попытался выехать на Украину, но ему это не удалось из-за отсутствия необходимых документов.

Теги: Крым, исчезновение, убийство
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