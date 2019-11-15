Глава СВР анонсировал «зеркальные меры» после помилования россиян в Литве

В ответ на решение президента Литвы Гитанаса Науседы помиловать двух россиян, осужденных в 2017 году за шпионаж, власти России примут зеркальные меры. Об этом заявил журналистам глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«По моим данным, это зеркальные меры», — сказал он, отвечая на вопрос об ответе на это решение (цитата по ТАСС).

Ранее директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил «РИА Новости», что прошение о помиловании, которое подал осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг, будет рассмотрено «в не очень отдаленной перспективе».

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных ранее за шпионаж. По данным BNS, помилование «открывает путь» для обмена заключенными с Россией, при этом в сделку может быть включен и Берг.