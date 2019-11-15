Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж в 2017 году. Об этом со ссылкой на соответствующий указ пишет BNS.

В документе речь идет о Николае Филипченко и Сергее Моисеенко. Глава государства помиловал их в соответствии с рекомендацией Комиссии по помилованиям.

Как уточняет BNS, указ «открывает путь» для обмена заключенными с Россией. В октябре издание со ссылкой на источники писало, что Вильнюс может обменять Филипченко на Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. Первый в 2016 году получил в России 13 лет по обвинению в госизмене, второй — 12 лет за шпионаж в том же году.

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