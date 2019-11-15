«Нафтогаз» назвал Путина «недоинформированным» из-за слов о транзите газа

Президент Владимир Путин не обладает достаточным количеством информации по газовому контракту России и Украины, говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook.

«Президент России Путин не забывает о нас даже в Бразилии. Жаль, что он такой недоинформированный», — заявили в компании.

14 ноября на саммите БРИКС в Бразилии Путин, среди прочего, отметил, что Украина взяла на себя обязательства привести законодательство в соответствие с европейским, что создает риск прекращения транзита российского газа через эту страну. «Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит», — сказал он. Кроме того, президент назвал «невозможным» реверс газа на Украину из Европы. «Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку», — отметил он.

«Нафтогаз» в своем сообщении также сделал репост публикации в Facebook ее главы Андрея Кобелева. В посте топ-менеджер в том числе подтвердил «фактически корректную часть» заявления Путина, где говорится об украинских обязательствах по внедрению энергетического законодательства ЕС.