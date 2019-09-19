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В аэропорту Шереметьево открыли новую взлетно-посадочную полосу
Первым на новую ВПП приземлился лайнер «Аэрофлота», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга. Параметры новой полосы позволяют принимать на нее все виды воздушных судов
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В аэропорту Шереметьево открыли новую, третью по счету, взлетно-посадочную полосу (ВПП-3), передает корреспондент РБК. Первым на новую ВПП приземлился самолет «Аэрофлот», прибывший из Санкт-Петербурга. По традиции лайнер встретили на аэродроме водной аркой.

Длина ВПП-3 составляет 3200 м, а ширина — 60 м. Такие размеры позволяют принимать все виды воздушных судов, включая дальнемагистральные самолеты.

На открытии ВПП-3 присутствовали глава Минтранса Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Официальное открытие ВПП-3 должно было состояться еще 1 сентября, но в конце августа его перенесли, объяснив необходимостью дополнительного оформления документов.

Нерадько сообщил, что в федеральном бюджете предусмотрено 1,5 млрд руб. для выкупа участков, где расположены здания и сооружения в санитарно-защитной зоне ВПП-3. «Этих средств достаточно, чтобы расселить всех желающих. Сейчас у нас зарегистрирован 121 участок тех лиц, которые пожелали, чтобы у них выкупили эти участки. Из 121 на девяти нет вообще построек», — сказал Нерадько. Он подчеркнул, что 18 сентября подписал уже 13 первых приказов для ФГУП «Администрация гражданских аэропортов и аэродромов» о выкупе первых участков. После выкупа граждане получат деньги в течение одного месяца. Все расселение, согласно закону, должно завершиться в течение двух лет, сказал Нерадько.

Отвечая на вопрос о том, почему жителей санитарно-защитной зоны не расселили заранее, глава Минтранса Евгений Дитрих сказал, что граница зоны по ходу замеров шумов может корректироваться. «Те, кто посчитает, что шумовое воздействие на их дома превышено, могут обращаться за экспертизой и могут быть включены в границу санитарно-защитной зоны», — добавил министр.

«Нужно разбираться, почему в санитарно-защитных зонах появляются новые коттеджи, дома, почему, как только Минтранс объявляет, что в этом месте будет строить дорогу, где чистое поле, на следующий день, явно с помощью местных чиновников, появляются земельные участки, которыми люди спекулируют. Это бизнес, давно процветающий в России, с этим нужно бороться», — добавил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Шереметьево, взлетная полоса
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В Шереметьево назвали дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы
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