В аэропорту Шереметьево открыли новую взлетно-посадочную полосу

Первым на новую ВПП приземлился лайнер «Аэрофлота», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга. Параметры новой полосы позволяют принимать на нее все виды воздушных судов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В аэропорту Шереметьево открыли новую, третью по счету, взлетно-посадочную полосу (ВПП-3), передает корреспондент РБК. Первым на новую ВПП приземлился самолет «Аэрофлот», прибывший из Санкт-Петербурга. По традиции лайнер встретили на аэродроме водной аркой.

Длина ВПП-3 составляет 3200 м, а ширина — 60 м. Такие размеры позволяют принимать все виды воздушных судов, включая дальнемагистральные самолеты.

На открытии ВПП-3 присутствовали глава Минтранса Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Официальное открытие ВПП-3 должно было состояться еще 1 сентября, но в конце августа его перенесли, объяснив необходимостью дополнительного оформления документов.

Нерадько сообщил, что в федеральном бюджете предусмотрено 1,5 млрд руб. для выкупа участков, где расположены здания и сооружения в санитарно-защитной зоне ВПП-3. «Этих средств достаточно, чтобы расселить всех желающих. Сейчас у нас зарегистрирован 121 участок тех лиц, которые пожелали, чтобы у них выкупили эти участки. Из 121 на девяти нет вообще построек», — сказал Нерадько. Он подчеркнул, что 18 сентября подписал уже 13 первых приказов для ФГУП «Администрация гражданских аэропортов и аэродромов» о выкупе первых участков. После выкупа граждане получат деньги в течение одного месяца. Все расселение, согласно закону, должно завершиться в течение двух лет, сказал Нерадько.