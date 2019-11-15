Пропавшую в Крыму девочку нашли мертвой

Тело пятилетней девочки, пропавшей 12 ноября в Крыму, обнаружили в канаве, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Раздольненского района Андрея Захарова.

«Девочку нашли, к сожалению, неживую, закопанной в канаве. Ее опознали», — сказал он.

Об исчезновении пятилетней девочки в селе Кропоткино 12 ноября сообщил ее отчим. По его словам, она исчезла из квартиры, когда он уехал по делам и оставил ее одну. Правоохранители не установили следов взлома. К поиску ребенка привлекли добровольцев и задействовали беспилотники.

СК возбудил дело по п. «в», ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).