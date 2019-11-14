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К поиску пропавшей девочки в Крыму привлекли беспилотнки

В поисках пропавшей на севере Крыма пятилетней девочки задействовали беспилотники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя добровольческого отряда «Liza Alert Крым».

«Прибыли беспилотная авиация и ребята из Краснодарского края. Пока планируются два квадрокоптера к запуску», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что для продолжения поиска требуется большее количество добровольцев. По его словам, на полуостров выехали волонтеры из Ставропольского края и Ростовской области.

Общество
В Крыму пропала пятилетняя девочка

По данным заявившего об исчезновении отца, пятилетняя девочка пропала из квартиры в селе Кропоткино 12 ноября, когда он уехал по делам и оставил ребенка одного. Следов взлома правоохранители не обнаружили.

СК возбудил дело по п. «в», ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). В ведомстве пояснили, что возбуждение дела по статье об убийстве — обычная практика, если есть основания полагать, что против ребенка могли совершить преступление.

Теги: Крым, исчезновение, девочка, беспилотники
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