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CNN назвал имя стрелка в школе Калифорнии

Американские полицейские установили личность подростка, который устроил стрельбу в школе в городе Санта-Кларита в Калифорнии 14 ноября. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей органов правопорядка.

В сообщении указывается, что нападавшим оказался 16-летний Натаниэль Берхоу. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Власти исследуют биографию подростка и его социальные сети для установления мотивов преступления.

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Стрельба в школе калифорнийского города Санта-Кларита произошла утром 14 ноября. Подросток открыл огонь по сверстникам из пистолета 45-го калибра, после чего попытался покончить с собой. В результате стрельбы пострадали по меньшей мере пять человек, два человека умерли позднее в больнице.

По данным полицейских, в день стрельбы у нападавшего был день рождения.

Теги: Калифорния, школа, стрельба
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