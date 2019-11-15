Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми мешками

Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми мешками

Пожар произошел на территории лесоторговой базы, расположенной на 5-м км дороги Ставрополь — аэропорт. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 01:57 мск. По данным ведомства, на базе загорелся склад с пластиковыми мешками. Пожар распространился по всей площади склада в 1,5 тыс. кв. м.

В главке отметили, что он располагается на открытой местности, поэтому нет угрозы распространения огня. Возгорание тушат 41 человек и 12 единиц техники.

12 ноября в Ленобласти произошел пожар на складе с автомобильными покрышками, который находится в районе Северной ТЭЦ. Площадь пожара составляла 500 кв. м. Никто не пострадал.