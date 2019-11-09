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В Сети опубликовали видео с места пожара на складе в подмосковном Реутове

Произошедший в подмосковном Реутове пожар попал на видео. Запись опубликовал телеканал 360.

На кадрах видно, как из большого кирпичного строения идет белый дым. За кадром слышны звуки пожарной сирены.

Информация о том, что в Реутове произошел пожар в мебельном цехе на улице Транспортной, 8, поступила в экстренные службы в 12:27. Ему был присвоен повышенный ранг № 2. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В тушении принимали участие 61 человек и 19 единиц техники. В МЧС сообщили о ликвидации пожара в 14:22. Информации о пострадавших не поступало.

Теги: пожар, Реутов, МЧС
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