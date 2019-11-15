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Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году. Об этом американский президент сообщил во время выступления перед своими сторонниками в штате Луизиана, трансляцию вел Fox News.

«Давайте обратимся за помощью к Украине, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!», — заявил Трамп. Президент США также сообщил, что на прошлых президентских выборах в стране ему удалось одержать победу над «династией Бушей, затем — над династией Клинтонов, после чего мы победили очень жуликоватую группы Обамы».

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Трамп не стал смотреть слушания по делу об импичменте

Кроме того, Трамп отметил, что республиканцы обращаются к нему с просьбами сохранить процедуру импичмента, инициированную демократами, поскольку она привела к росту популярности Республиканской партии в стране.

Поводом для начала импичмента в отношении Трампа стал скандал вокруг июльского телефонного разговора между главой США и президентом Украины Владимиром Зеленским. В СМИ появилась информация о том, что в ходе беседы американский президент попросил украинского коллегу посодействовать началу расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора. Спикер американского конгресса Нэнси Пелоси обвинила Трампа в нарушении Конституции. 13 ноября в конгрессе начались первые публичные слушания об импичменте.

Теги: Дональд Трамп, Украина, президентские выборы в США
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