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Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морских сил (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море. Об этом сообщается на сайте украинского Минобороны.

По его словам, российская сторона с 2014 года сконцентрировала в регионе новые корабли и подводные лодки, на которых установлены крылатые ракеты «Калибр» дальнего действия. Он отметил, что всего на них присутствует 72 ракеты, но к концу 2020 года их число возрастет до 168.

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Вовченко добавил, что Россия также усилила систему противовоздушной обороны вокруг Крыма новыми комплексами С-400. Адмирал заявил, что они способны уничтожать цели на расстоянии до 240 км. Помимо этого Россия пополнила авиационный парк новыми истребителями и бомбардировщиками, сказал он.

Командующий сообщал, что в июле российские бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе. По его словам, в ходе учений самолеты провели пуск в 60 км от украинского города, а затем полетели в сторону пролива Босфор.

В 2020 году Украина и НАТО планируют провести четырехдневные учения в Черном море. По словам украинского вице-премьера Дмитрия Кулебу, военные будут отрабатывать противостояние гибридным угрозам.

Теги: Черное море, ВМС Украины
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