Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ракетного удара по Одессе

По словам адмирала Игоря Воронченко, российские стратегические бомбардировщики проводили «провокационные учения» летом этого года

Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 летом этого года отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона, передает издание «Думская».

По словам Воронченко, самолеты осуществили условный пуск в 60 км от Одессы, а затем повернули в сторону пролива Босфора. Учения, которые военачальник назвал провокационными, были проведены 10 июля, утверждает он.

В своем докладе Воронченко также заявил, что Россия наращивает свое военное присутствие в Черном море. По его подсчетам, с 2014 года количество кораблей российского Черноморского флота выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок — с одной до семи.

Кроме того, как следует из выступления командующего ВМС Украины, Россия постоянно меняет состав населения Крыма, переселив туда за последний год до 100 тыс. человек. В «постоянной готовности к вторжению на Украину» находится до 30 батальонных тактических групп, утверждает Воронченко.