ВТБ купил контрольный пакет акций сервиса управления недвижимостью

ВТБ купил контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд». Сделку окончательно закроют до конца ноября, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РБК. Приобретенную долю в банке не назвали.

«В перспективе мы создадим полноценное виртуальное сообщество жителей, в котором они смогут лично решать все возникающие в доме вопросы», — отметил зампред правления банка Анатолий Печатников.

В банке рассказали, что сервисом пользуются жители многоквартирных домов, апартаментов и поселков. С его помощью они контактируют с управляющими и другими сервисными организациями, могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, оставлять аварийные заявки, заказывать справки, пропуска, отправлять показания счетчиков и участвовать в собраниях.

Помимо этого в приложении есть маркетплейс, который дает возможность заказывать товары и услуги для домов. В частности, доставку воды, уборку, ремонт и другое.