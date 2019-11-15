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Финансы ,  
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ВТБ купил контрольный пакет акций сервиса управления недвижимостью
ВТБ VTBR ₽0,04707 -0,56% Купить

ВТБ купил контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд». Сделку окончательно закроют до конца ноября, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РБК. Приобретенную долю в банке не назвали.

«В перспективе мы создадим полноценное виртуальное сообщество жителей, в котором они смогут лично решать все возникающие в доме вопросы», — отметил зампред правления банка Анатолий Печатников.

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Глава ВТБ пообещал больше «никого особо не покупать» на банковском рынке

В банке рассказали, что сервисом пользуются жители многоквартирных домов, апартаментов и поселков. С его помощью они контактируют с управляющими и другими сервисными организациями, могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, оставлять аварийные заявки, заказывать справки, пропуска, отправлять показания счетчиков и участвовать в собраниях.

Помимо этого в приложении есть маркетплейс, который дает возможность заказывать товары и услуги для домов. В частности, доставку воды, уборку, ремонт и другое.

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ВТБ купит долю в финтехпроекте для создания финансового маркетплейса

По данным ВТБ, к сервису подключены более ста управляющих компаний, а ежемесячный оборот оплат ЖКУ составляет более 140 млн руб.

В начале июня президент ВТБ Андрей Костин заявил, что банк в ближайшее время не планирует «никого покупать» на банковском рынке. В 2018 году он приобрел банк «Возрождение», Саровбизнесбанк в Нижнем Новгороде и Запсибкомбанк в Тюмени.

В начале июля «ВТБ Факторинг» («дочка ВТБ») приобрела 25% акций платформы GetFinance, чтобы на ее основе создать финансовый маркетплейс для малого бизнеса.

Теги: ВТБ, доля, Управление недвижимостью, покупка
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