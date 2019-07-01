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BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
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ВТБ купит долю в финтехпроекте для создания финансового маркетплейса

«Дочка» ВТБ — ВТБ Факторинг — покупает 25% акций финтех-платформы GetFinance для создания на ее базе финансового маркетплейса для малого бизнеса, говорится в сообщении банка. 

Остальные 75% принадлежат компании «Венчур Инжиниринг Лаб», по чьим технологиям реализован проект. Запуск платформы запланирован на июль, она автоматизирует факторинг и предлагает его в качестве полностью дистанционного продукта — в цифровой формат переводятся заключение договоров, обработка финансирования и сопровождение и учет сделок. При этом GetFinance предполагает появление открытого маркетплейса с привлечением сторонних участников рынка.

Согласно сообщению ВТБ, основная аудитория проекта — малый и средний бизнес в сегменте госзакупок. Банк оценивает рынок в 500 тыс. участников, а потенциал коммерческого онлайн-финансирования — в 1 трлн руб. в год.

По итогам 2018 года портфель ВТБ Факторинг увеличился на 60% и составил 215 млрд руб. По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), рыночная доля ВТБ Факторинг за год увеличилась до 35%.

По состоянию на 1 апреля текущего года измеряемый факторинговый портфель российского рынка составил 521,5 млрд руб., свидетельствуют данные АФК.

Теги: ВТБ факторинг, факторинг
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