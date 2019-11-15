Оператор мусорной реформы назвал четыре группы проблем в регионах

«Российский экологический оператор» (РЭО) проанализировал ситуацию в российских регионах, где есть риск прекращения оказания услуг по вывозу мусора, и выделил четыре группы проблем. Об этом говорился в сообщении РЭО, поступившем в РБК.

Первой проблемой стали несбалансированные тарифы и нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным РЭО, в Новгородской, Вологодской, Курской и Магаданской областях, а также в Бурятии и Дагестане существуют высокие риски банкротства региональных мусорных операторов. При уходе с рынка альтернатив им не будет, отметили в госкомпании.

В связи с этим РЭО посоветовал властям указанных регионов рассмотреть возможность скорректировать тарифы, нормативы накопления ТКО и компенсации убыточным операторам выпадающих доходов.

Второй проблемой стало отсутствие конструктивного диалога между властями и региональными операторами. В РЭО сообщили, что подобная конфликтная ситуация сложилась в Тыве и Ингушетии. Госкомпания предложила органам власти учитывать реальное мусорообразование в регионах и предоставлять операторам корректную информацию.