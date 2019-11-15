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Оператор мусорной реформы назвал четыре группы проблем в регионах

«Российский экологический оператор» (РЭО) проанализировал ситуацию в российских регионах, где есть риск прекращения оказания услуг по вывозу мусора, и выделил четыре группы проблем. Об этом говорился в сообщении РЭО, поступившем в РБК.

Первой проблемой стали несбалансированные тарифы и нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным РЭО, в Новгородской, Вологодской, Курской и Магаданской областях, а также в Бурятии и Дагестане существуют высокие риски банкротства региональных мусорных операторов. При уходе с рынка альтернатив им не будет, отметили в госкомпании.

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В связи с этим РЭО посоветовал властям указанных регионов рассмотреть возможность скорректировать тарифы, нормативы накопления ТКО и компенсации убыточным операторам выпадающих доходов.

Второй проблемой стало отсутствие конструктивного диалога между властями и региональными операторами. В РЭО сообщили, что подобная конфликтная ситуация сложилась в Тыве и Ингушетии. Госкомпания предложила органам власти учитывать реальное мусорообразование в регионах и предоставлять операторам корректную информацию.

В РЭО рассказали, что в ряде субъектов страны возникли проблемы в организации деятельности регионального оператора. В частности, в Челябинской области оператор ООО «ЦКС», который обслуживает около 80% населения региона, практически лишен поддержки властей, и на него оказывает давление региональное управление ФАС, сказали в РЭО.

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По данным госкомпании, четвертой трудностью стала низкая собираемость платежей за обращение с отходами. В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии она составляет 30%.

В начале ноября в городе Бийске Алтайского края власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за резкого сокращения темпов вывоза мусора. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал это решение правильным. В ведомстве также назвали регионы, где наиболее вероятно возникновение мусорного коллапса.

Теги: мусор, оператор, исследование
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Минприроды назвало регионы с наибольшим риском «мусорного коллапса»
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