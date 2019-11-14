Путин предложил увеличить долю финансирования банка БРИКС в нацвалютах

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения доли финансирования Нового банка развития БРИКС на встрече с членами делового совета «пятерки».

«Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС», — сказал Путин (цитата по ТАСС). Российский лидер заметил, что такая мера не только повысила бы вес национальных валют как альтернативы в международных расчетах, но и позволила бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах.

Кроме того, российский президент предложил БРИКС расширить число региональных отделений банка. Он добавил, что открытие офиса банка в Москве ожидается в первой половине 2020 года.