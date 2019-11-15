МИД Чехии вызвал посла России из-за попавшей в список нежелательных НКО

МИД Чехии вызвал для объяснений посла России Александра Змеевского после того, как российский Минюст включил в список иностранных и международных организаций, деятельность которых нежелательна на территории России, чешскую некоммерческую организацию (НКО) «Человек в беде» (Člověk v tísni, o.p.s). Об этом сообщается на сайте чешского внешнеполитического ведомства.

Как следует из текста сообщения, в ходе встречи замглавы МИДа Чехии Мартин Повейшил попросил Змеевского объяснить причины, по которым организацию включили в перечень нежелательных в России. Повейшил отметил, что «Человек в беде» ведет деятельность в сфере образования и прав человека, а также занимается прочими гуманитарными вопросами. Посол России сообщил, что проинформирует Москву об озабоченности Праги.

12 ноября Минюст России внес организацию «Человек в беде» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В ведомстве не стали называть причин этого решения. Министерство лишь уточнило, что НКО попала в перечень в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан» на основании решения заместителя генерального прокурора России.

Некоммерческая организация «Человек в беде» основана в 1992 году, она действует более чем в 30 странах, в частности, на востоке Украины. Согласно сайту организации, «Человек в беде» предоставляет гуманитарную помощь нуждающимся в «критических регионах».