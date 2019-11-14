В Калифорнии умерла пострадавшая при стрельбе в школе

Одна из пострадавших в результате стрельбы в школе в городе Санта-Кларита умерла в больнице. Об этом сообщает Los Angeles Daily News со ссылкой на местные власти.

По данным издания, 16-летняя девушка умерла от полученного ранения в больнице Henry Mayo. Сейчас в медицинском учреждении остаются четыре пострадавших.

Стрельба произошла на территории учебного заведения около 8:00 утра (19:00 мск), в результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек. Вскоре после атаки полицейские задержали 16-летнего подозреваемого. Как сообщили в офисе шерифа, подросток открыл огонь по учащимся из пистолета 45-го калибра, после чего попытался покончить с собой. В настоящий момент он в тяжелом состоянии находится в больнице.

30 октября в Калифорнии произошла стрельба в городе Лонг-Бич округа Лос-Анджелес. В результате инцидента были убиты три человека, по меньшей мере девять получили ранения.