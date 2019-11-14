Историк-националист Вятрович стал депутатом Рады от партии Порошенко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала в качестве депутата Верховной Рады страны экс-главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В украинском парламенте Вятрович занял место во фракции партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», ранее принадлежавшее досрочно сложившей полномочия Ирине Луценко. Как следует из текста сообщения украинской ЦИК, изначально вместо Луценко народным депутатом должны были признать следующего кандидата в избирательном списке «Европейской солидарности» — Наталью Бойко, однако она отказалась от мандата. Следующим после нее в списке числился Вятрович.

Вятрович считается одним из основных лоббистов процесса декоммунизации. С 2014 по 2019 годы руководил созданным в 2006 году Институтом национальной памяти Украины, осенью этого года был освобожден от должности правительством Украины. Вятрович также является автором книг на тему деятельности Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России). В марте этого года Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело о реабилитации нацизма. Как считает следствие, Вятрович не признает «принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения».