Кабмин Украины уволил одного из инициаторов процесса декоммунизации

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считается одним из главных лоббистов процесса декоммунизации. О своем возможном увольнении он говорил еще летом, связав его с критикой в адрес президента Владимира Зеленского

Владимир Вятрович (Фото: volodymyr.viatrovych / Facebook)

Правительство Украины освободило от должности председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича. Как отмечается на сайте кабмина страны, увольнение произошло по соглашению сторон.

«Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполнены пять с половиной лет», — написал Вятрович в своем Facebook.

Он поблагодарил всех сотрудников института и призвал продолжать работу над начатыми проектами — созданием Музея революции достоинства и Архива национальной памяти. По словам Вятровича, премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал ему, что, несмотря на смену руководства, институт сохранит статус органа исполнительной власти и инструмента политики национальной памяти,.

В своем видеообращении Вятрович перечислил цели, которых достиг на посту главы Института нацпамяти. «Нам удалось избавить Украину от тоталитарной коммунистической символики. Нам удалось открыть архивы КГБ, признать наконец борцами за независимость всех тех, кто с оружием в руках или ненасильственными методами приближал нашу независимость в 1991 году», — заявил он (цитата по «112 Украина»).

Кроме этого, добавил Вятрович, своими заслугами он считает популяризацию истории Украины и реабилитацию жертв репрессий.