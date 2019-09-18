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Кабмин Украины уволил одного из инициаторов процесса декоммунизации
Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считается одним из главных лоббистов процесса декоммунизации. О своем возможном увольнении он говорил еще летом, связав его с критикой в адрес президента Владимира Зеленского
Владимир Вятрович (Фото: volodymyr.viatrovych / Facebook)

Правительство Украины освободило от должности председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича. Как отмечается на сайте кабмина страны, увольнение произошло по соглашению сторон.

«Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполнены пять с половиной лет», — написал Вятрович в своем Facebook.

Он поблагодарил всех сотрудников института и призвал продолжать работу над начатыми проектами — созданием Музея революции достоинства и Архива национальной памяти. По словам Вятровича, премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал ему, что, несмотря на смену руководства, институт сохранит статус органа исполнительной власти и инструмента политики национальной памяти,.

В своем видеообращении Вятрович перечислил цели, которых достиг на посту главы Института нацпамяти. «Нам удалось избавить Украину от тоталитарной коммунистической символики. Нам удалось открыть архивы КГБ, признать наконец борцами за независимость всех тех, кто с оружием в руках или ненасильственными методами приближал нашу независимость в 1991 году», — заявил он (цитата по «112 Украина»).

Кроме этого, добавил Вятрович, своими заслугами он считает популяризацию истории Украины и реабилитацию жертв репрессий.

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СКР заподозрил главу Института нацпамяти Украины в реабилитации нацизма

Институт нацпамяти Украины был создан в 2006 году по инициативе третьего президента страны Виктора Ющенко. Согласно положению организации, она «реализует государственную политику в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа».

Вятрович возглавил институт в 2014 году. 18 июня в эфире украинского «Общественного телевидения» он заявил, что ему могут попытаться найти замену на этой должности. «Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать», — говорил он тогда. По мнению Вятровича, это было связано с его критикой в адрес нового президента Украины Владимира Зеленского.

Вятрович — автор книг на тему деятельности Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России). В марте текущего года Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело о реабилитации нацизма. В частности, считает следствие, Вятрович не признает «принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения».

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Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Как отмечает УНИАН, Владимир Вятрович был одним из главных лоббистов процесса декоммунизации на Украине, в том числе принятия соответствующего закона в 2015 году. Закон запрещает пропаганду коммунистической символики в стране, он предусматривает демонтаж памятников советским государственным деятелям, переименование топографических объектов, названных в их честь.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Украина, увольнение, декоммунизация
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