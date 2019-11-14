Посольство Франции попросило сообщить Почетному легиону о деле Соколова

Посольство Франции в Москве обратилось в МИД республики с просьбой проинформировать Почетный легион о фактах, связанных с уголовным делом против бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, сообщили РБК в дипмиссии.

У Соколова есть орден Почетного легиона, в посольстве пояснили, что иностранца могут лишить данной награды в случае:

если он был осужден за преступление или приговорен, по меньшей мере, к году тюремного заключения по решению французского суда;

если он совершил проступок, который может быть признан противоречащим чести, или способен навредить интересам Франции за рубежом, либо принципам, которых придерживается государство.

Лишение знаков отличия принимается указом президента республики только после рассмотрения министром иностранных дел и Советом ордена.

12 ноября директор по коммуникациям ордена Почетного легиона Элис Ботей заявила РБК, что Соколова могут лишить награды, но информация о подобном решении раскрываться не будет.