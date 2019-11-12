Во Франции не исключили лишения доцента Соколова ордена Почетного легиона

Историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки, могут лишить французского знака отличия ордена Почетного легиона, однако информация о подобном решении раскрываться не будет. Об этом сообщила РБК директор по коммуникациям ордена Почетного легиона Элис Ботей.

Она пояснила, что организация не раскрывает информацию по поводу лишения человека ордена в случае совершения им «бесчестного действия».

«Любое бесчестное действие, совершенное награжденным орденом Почетного легиона, может повлечь за собой дисциплинарное взыскание. Для иностранцев санкция — это мера, отменяющая орден. Процедура является конфиденциальной», — сообщила она.

Олега Соколова наградили степенью кавалера ордена Почетного легиона в 2003 году за его вклад в изучение французской истории и ее популяризацию. Орден историку вручал лично посол Жан Каде. Соколов писал труды по истории Франции в годы Наполеона, а также участвовал в реконструкторском движении.