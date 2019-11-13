СМИ сообщили о версии следствия об убийстве студентки Соколовым во сне

СМИ сообщили о версии следствия об убийстве студентки Соколовым во сне

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, который признался в убийстве аспирантки этого вуза Анастасии Ещенко, убил девушку, когда она спала. Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка» без указания источников информации.

По данным издания, после конфликта с Соколовым 24-летняя девушка легла спать. Следствие полагает, что доцент зарядил обрез дробью и выстрелил девушке в висок, пишет «Фонтанка». В общей сложности было сделано четыре выстрела. Смерть девушки наступила 8 ноября около двух часов ночи.

63-летнего Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, на набережной реки Мойки. Там мужчина пытался утопить две отрезанные женские руки, находившиеся в рюкзаке, в котором также обнаружили травматический пистолет. Поскольку пакет с конечностями не тонул, мужчина прыгнул в воду. Впоследствии Соколова с переохлаждением доставили в больницу. Другие части тела убитой женщины и окровавленную пилу позднее обнаружили в квартире доцента. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

На допросе в суде мужчина признал вину. 11 ноября Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года.