Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 64,21 (+0,01) Quote, 12:27
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 70,68 (0) Quote, 12:27
Виктор Ключай — о цифровизации и финансовых результатах «Русполимета» Партнерский материал, 19:56 «Яндекс.Деньги» ответили на данные о новом виде мошенничества с картами Финансы, 19:52 Правкомиссия поддержала Fortum в споре о покупке Uniper Бизнес, 19:46 Итальянский теннисист выиграл первый в истории матч на Итоговом турнире Спорт, 19:44 Поединок Александра Шлеменко с американским бойцом отменили Спорт, 19:40 Семья заочно арестованного Петрова решила продать автодилера «Рольф» Бизнес, 19:35 Миллер не увидел «розовую» зиму после «темно-синего» лета Общество, 19:33 9 рецессий: какими были кризисы, которым предшествовала инверсия Quote, 19:30 Личный опыт: я живу в дореволюционном доме РБК и Элитная недвижимость, 19:27 Минюст объяснил внеплановую проверку Фонда борьбы с коррупцией Политика, 19:13 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:07 Однокурсники исключили травлю открывшего стрельбу в колледже студента Общество, 19:05 Алексей Васильчук — о фудмолле «Депо.Москва» и как удержаться на плаву РБК Стиль и Henderson, 18:57 Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400 Политика, 18:51
Политика ,  
0 
Минюст объяснил внеплановую проверку Фонда борьбы с коррупцией

Внеплановая проверка Фонда борьбы с коррупцией Министерством юстиции России связана с присвоением организации статуса иностранного агента. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что проверка ФБК началась после того, как 9 октября организация направила запрос об исключении ее из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента. В случае поступления такого заявления министерство инициирует проверочные мероприятия организации, уточнили в ведомстве.

О том, что 14 ноября в Фонде борьбы с коррупцией началась проверка, написал директор ФБК Иван Жданов в своем Twitter.

В октябре Минюст присвоил ФБК, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Такое решение ведомство обосновало тем, что организация осуществляет политическую деятельность и получает средства из Испании и США. В ФБК отрицают факт получения иностранного финансирования.
 

Теги: ФБК, Алексей Навальный, Минюст, новости РБК
Материалы по теме
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Политика
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter