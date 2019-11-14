Минюст объяснил внеплановую проверку Фонда борьбы с коррупцией

Внеплановая проверка Фонда борьбы с коррупцией Министерством юстиции России связана с присвоением организации статуса иностранного агента. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что проверка ФБК началась после того, как 9 октября организация направила запрос об исключении ее из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента. В случае поступления такого заявления министерство инициирует проверочные мероприятия организации, уточнили в ведомстве.

О том, что 14 ноября в Фонде борьбы с коррупцией началась проверка, написал директор ФБК Иван Жданов в своем Twitter.

В октябре Минюст присвоил ФБК, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Такое решение ведомство обосновало тем, что организация осуществляет политическую деятельность и получает средства из Испании и США. В ФБК отрицают факт получения иностранного финансирования.

