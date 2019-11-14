Однокурсники исключили травлю открывшего стрельбу в колледже студента

Студенты Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в разговоре с РБК опровергли информацию о том, что подозреваемый в стрельбе Даниил Засорин подвергался травле. О том, что стрелявшего «гнобили», ранее сообщало «РИА Новости» со ссылкой на слова источника, «имевшего общих знакомых со стрелявшим». Об этом также сообщал Telegram-канал «Подъем».

«Его никто не «гнобил». С Даниилом я не общался, он необщительный был. Не знаю, что его побудило такое сделать. Может, какой-то конфликт был, пока меня не было, я две недели не ходил на пары. Он, получается, многих отпустил, во многих не стрелял. Не знаю, почему он выбрал именно этих людей», — рассказал РБК одногруппник Засорина.

По его словам, во время занятий Засорин вошел в кабинет с оружием и начал стрелять. «Я в этот момент сидел в телефоне в 304-м кабинете, где все произошло, обратил внимание после первого выстрела. Началась суета. Потом увидел его с ружьем, все бегут, я тоже побежал, жить-то охота. В этот момент еще выстрел прозвучал. Получается, когда все выбежали, я спрятался за шкаф, подумал, что это безопасное место. Со мной друг был. Выйдя в коридор, Даниил заметил нас. Он подошел, спросил друга, хочет ли он жить, тот сказал: «Да». «Тогда иди отсюда», — ответил он. Подошел ко мне, спросил, хочу ли я жить, я сказал: «Да». Он был в адеквате, когда со мной разговаривал. Был спокойный, осознавал, на что шел, мне так показалось. Он сказал зайти в кабинет, я вошел, увидел, что вторая дверь полностью свободна, его в кабинете в тот момент не было, ну, я и побежал на улицу», — сообщил он.

Еще два одногруппника Засорина назвали фейком информацию о травле в колледже. «Всё ложь. Над ним никто и никогда не издевался. Сам он был очень замкнутым. Никакой девушки у него не было», — заявил одногруппник Засорина Влад.



Другой одногруппник, Эдуард, назвал Засорина не адаптированным к обществу человеком. «С первого курса, когда мы тянулись к нему и пытались завести разговор, он просто уходил от ответа, вскоре мы его оставили, и он был один, окруженный учебой. На втором курсе у него появился друг, они всегда были вместе, тихие и спокойные. Его никто не трогал, никто не замечал. Вот он и сделал так, чтобы мы его заметили, у него получилось», — пояснил он.



В четверг утром девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в здании колледжа, после чего покончил с собой. Погибли два человека, включая нападавшего, еще трое пострадали и находятся в больнице. После стрельбы было возбуждено несколько уголовных дел.