Кремль ответил на вопрос о разговоре с Эрдоганом после его поездки в США

Кремль ответил на вопрос о разговоре с Эрдоганом после его поездки в США

Договоренности о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после визита последнего в США отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Телефонные разговоры с Эрдоганом согласовываются моментально, очень оперативно. Пока [такой договоренности] нет», — сказал он.

12 ноября президент Турции Эрдоган сообщил, что планирует провести телефонные переговоры с российским лидером после возвращения из Соединенных Штатов. По словам турецкого лидера, Россия и США не смогли очистить от террористов границу с Сирией в обозначенное время, в связи с чем он намерен обсудить с Москвой и Вашингтоном сложившуюся ситуацию.

Эрдоган пробыл в США с 12-го по 13 ноября, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом. Сообщалось, что стороны обсуждали вопрос поставок российских систем ЗРК С-400 в Анкару, против которых резко выступает Вашингтон.