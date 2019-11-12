Эрдоган заявил о плане обсудить с Путиным Сирию после визита в США

Эрдоган заявил о плане обсудить с Путиным Сирию после визита в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он намерен провести телефонные переговоры с российским лидером после возвращения из США, пишет агентство Anadolu.

На пресс-конференции в аэропорту Анкары перед отлетом в Вашингтон Эрдоган заявил, что ни России, ни США не удалось очистить от террористов северную часть Сирии в отведенное время.

По его словам, он будет обсуждать этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. «По возвращении я подниму эту тему в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным», — добавил он.

Эрдоган отбыл в США 12 ноября из Анкары в 11:30 по местному времени (совпадает с московским). В рамках своего двухдневного визита он проведет переговоры с американским президентом в формате «один на один» в расширенном формате.

22 октября в Сочи Путин и Эрдоган подписали меморандум по Сирии, который предусматривает конкретные шаги по урегулированию обострившейся на севере страны ситуации. Документ предусматривает окончание военной операции, которую Анкара вела против курдов на севере Сирии.