Пресс-секретарь Медведева ответил на слова о подножке пенсионерке с Алтая

Пресс-секретарь Медведева ответил на слова о подножке пенсионерке с Алтая

Пресс-секретарь Медведева Олег Осипов опроверг информацию о том, что охранники премьер-министра Дмитрия Медведева поставили подножку пенсионерке во время его рабочего визита на Алтае. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Никто из охраны Дмитрия Медведева никакие подножки не ставил», — сказал он. По его словам, женщина переволновалась и охранники премьера помогли ей подняться.

Ранее жительница алтайского села Санниково сообщила «МК», что кто-то из охранников премьера поставил ей подножку и поэтому она упала на колени. По словам женщины, ее хотели «сильно унизить». Женщина также рассказала изданию, что и без падения встала бы на колени, потому что это был «крик души».

13 ноября во время визита Медведева в село Санниково женщина упала перед ним на колени и попросила решить проблему с многолетним отсутствием в ее доме горячей воды. Видео жалобы попало в сеть. Следственный комитет начал проверку.