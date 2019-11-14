Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 64,21 (+0,01) Quote, 12:27
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 70,68 (0) Quote, 12:27
Бывший тренер «Анжи» возглавил команду второго российского дивизиона Спорт, 15:33 Тишина, покой и звукоизоляция: как оградиться от лишнего шума. Карточки РБК и ROCKWOOL, 15:32 Пресс-секретарь Медведева ответил на слова о подножке пенсионерке с Алтая Общество, 15:27 Эксперты оценили сроки ввода в эксплуатацию новейшего российского оружия Политика, 15:27 11 новых фильмов о сложных и интересных женщинах Pink, 15:20 Министр обороны Украины назвал Россию врагом Политика, 15:14 «Курс Bitcoin упадет до нуля»: кто может обрушить стоимость криптовалюты Крипто, 15:14 Бортовой журнал: Lada XRAY, Audi A7, Toyota Fortuner, Lexus UX Авто, 15:10 Дмитрий Санников — о том, как выделиться на дороге и в жизни РБК Стиль и Henderson, 15:03 Motorola вернула «раскладушку» Razr с гибким экраном за $1,5 тыс. Технологии и медиа, 14:59 СК посмертно проверит на вменяемость стрелявшего в колледже Благовещенска Общество, 14:58 Мотивационное рейдерство: как защитить бизнес от топ-менеджеров Pro, 14:58 «Почта России» запустит маркетплейс с ассортиментом магазина «Сафмар» Технологии и медиа, 14:55 Владелец турецкого Anex Tourism объявил о покупке «Интуриста» Бизнес, 14:52
Общество ,  
0 
Пресс-секретарь Медведева ответил на слова о подножке пенсионерке с Алтая

Пресс-секретарь Медведева Олег Осипов опроверг информацию о том, что охранники премьер-министра Дмитрия Медведева поставили подножку пенсионерке во время его рабочего визита на Алтае. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Никто из охраны Дмитрия Медведева никакие подножки не ставил», — сказал он. По его словам, женщина переволновалась и охранники премьера помогли ей подняться.

Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

Ранее жительница алтайского села Санниково сообщила «МК», что кто-то из охранников премьера поставил ей подножку и поэтому она упала на колени. По словам женщины, ее хотели «сильно унизить». Женщина также рассказала изданию, что и без падения встала бы на колени, потому что это был «крик души».

13 ноября во время визита Медведева в село Санниково женщина упала перед ним на колени и попросила решить проблему с многолетним отсутствием в ее доме горячей воды. Видео жалобы попало в сеть. Следственный комитет начал проверку.

Теги: Дмитрий Медведев, Алтай, пенсионерка
Материалы по теме
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
Общество
СК начал проверку в селе на Алтае после жалобы его жительницы Медведеву
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter