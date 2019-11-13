Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 64,2 (+0,35) Quote, 12:12
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 70,67 (+0,25) Quote, 12:12
Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 20:59 Борисов предложил ввести для российских товаров квоты на госзакупках Экономика, 20:54 В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект Политика, 20:48 Арсен Венгер возглавил отдел ФИФА по глобальному развитию футбола Спорт, 20:47 Сенаторы оценили предложение Коломойского помириться с Россией Политика, 20:40 «Нафтогаз» отказался от предложения «Газпрома» обнулить претензии в суде Бизнес, 20:33 В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае Общество, 20:25 Медведев упустил победу над Надалем на Итоговом турнире АТР Спорт, 20:20 Data science: как компании превращают данные в деньги Партнерский материал, 20:15 Коломойский допустил появление русских танков в Польше Политика, 20:14 Юношеская сборная России сыграла вничью с Косово в квалификации ЧЕ Спорт, 20:03 «ВКонтакте» даст возможность ставить дизлайки Технологии и медиа, 19:57 Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2 Финансы, 19:50 Спонтанное автопутешествие: с кем, куда и что взять с собой РБК и Subaru, 19:48
Общество ,  
0 
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

Видео: Инцидент Барнаул / ВКонтакте

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым. Запись опубликовали в группе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Женщина обратилась к Медведеву с просьбой решить проблему с горячей водой, которой в ее доме нет уже три года. По ее словам, она обращалась во все инстанции, но «уже устала носиться». Она добавила, что является инвалидом второй группы.

Медведев уточнил у нее, почему в доме нет горячей воды, и предложил после совещания подойти к главе региона Виктору Томенко. «Не волнуйтесь, к вам обязательно зайдут, посмотрят, вода будет. Вашу проблему услышали», — заверил глава кабмина. Он поручил губернатору решить данный вопрос.

Впоследствии местные следователи организовали проверку по факту жалобы женщины. Как сообщили в ведомстве, горячее водоснабжение отсутствует с 2016 года в трех многоквартирных домах села.

Медведев прибыл в Санниково в рамках поездки на поезде из Новосибирска в Барнаул. Днем раньше прямо в поезде премьер провел совещание с чиновниками по инвестиционной программе РЖД.

Теги: Дмитрий Медведев, Алтайский край, жительница, видео
Материалы по теме
СК начал проверку в селе на Алтае после жалобы его жительницы Медведеву
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter