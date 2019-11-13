В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

Видео: Инцидент Барнаул / ВКонтакте

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым. Запись опубликовали в группе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».



Женщина обратилась к Медведеву с просьбой решить проблему с горячей водой, которой в ее доме нет уже три года. По ее словам, она обращалась во все инстанции, но «уже устала носиться». Она добавила, что является инвалидом второй группы.

Медведев уточнил у нее, почему в доме нет горячей воды, и предложил после совещания подойти к главе региона Виктору Томенко. «Не волнуйтесь, к вам обязательно зайдут, посмотрят, вода будет. Вашу проблему услышали», — заверил глава кабмина. Он поручил губернатору решить данный вопрос.

Впоследствии местные следователи организовали проверку по факту жалобы женщины. Как сообщили в ведомстве, горячее водоснабжение отсутствует с 2016 года в трех многоквартирных домах села.

Медведев прибыл в Санниково в рамках поездки на поезде из Новосибирска в Барнаул. Днем раньше прямо в поезде премьер провел совещание с чиновниками по инвестиционной программе РЖД.